Skandal-Arzt soll 265 Frauen missbraucht haben

Örtliche Behörden gestehen Versagen ein

Die Polizei in Michigan gestand unterdessen früheres Versagen im Umgang mit Nassar ein - und zwar konkret im Fall des Missbrauchsopfers Brianne Randall-Gay. Als 17-Jährige war sie im Jahr 2004 bei dem Arzt wegen Rückenbeschwerden in Behandlung. Er griff ihr an die Brüste und versuchte, mit dem Finger in ihre Vagina einzudringen. Randall-Gay wandte sich daraufhin seinerzeit an die Polizei der Gemeinde Meridian Township. Dies blieb für Nassar aber ohne Folgen.