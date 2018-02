Traiskirchen festigt mit Sieg in Wien Platz zwei

Die Niederösterreicher feierten am Donnerstagabend im Auftaktspiel der 21. Runde einen 88:77-(44:37)-Sieg beim BC Vienna und schlossen damit punktemäßig zum Tabellenführer aus Kapfenberg auf, der am Freitag (19.30 Uhr) in Klosterneuburg zu Gast ist. Für die Wiener war es erst die dritte Heimniederlage.