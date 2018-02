Sturm: Keine Kampfansage an Salzburg

Zwei Tage vor seinem Debüt in der Bundesliga steigt bei Heiko Vogel die Spannung. Sturm Graz gastiert im Auftaktspiel der Frühjahresmeisterschaft am Samstag (16.00 Uhr) in Mattersburg. Vogel, bei den Grazern seit Anfang Jänner Nachfolger von Teamchef Franco Foda, präsentierte sich hoffnungsvoll: "Wir fiebern dem Samstag entgegen, ich fühle eine riesengroße Vorfreude." (Oben im Video sehen Sie, wie "Krone"-Experte Michael Konsel die Meisterchancen von Sturm einschätzt!)