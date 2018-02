Super Bowl: Vonn bekommt rührenden TV-Auftritt

In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen sich die New England Patriots und die Philadelphia Eagles im Super Bowl gegenüber. Das NFL-Finale ist eines der spektakulärsten Sportereignisse der Welt. Ski-Star Lindsey Vonn wird dabei eine große Ehre zuteil: In der Halbzeitshow bekommt sie mit einem rührenden Werbeclip einen TV-Auftritt (oben im Video).