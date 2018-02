Junioren-EM-Gold für Steirerin Tamara Steiner

Tamara Steiner hat am Donnerstag bei den Junioren-Europameisterschaften der Biathleten in Pokljuka Gold im Einzelbewerb über 12,5 km gewonnen. Den Grundstein zu diesem Erfolg legte die Steirerin am Schießstand, wo sie trotz teils böigem Wind und starkem Schneefall alle zwanzig Scheiben traf.