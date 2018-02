Konsel: Darum gewinnt Rapid das Wiener Derby!

Endlich geht’s wieder los! Am Wochenende startet die Bundesliga in die Frühjahrssaison. Am Sonntag steigt mit dem Wiener Derby zwischen Rapid und Austria der große Super-Hit im Allianz-Stadion. Warum „Krone“-Experte Michael Konsel auf die Grün-Weißen tippt, verrät der Ex-Goalie im Sporttalk mit sportkrone.at-Chef Max Mahdalik. Zudem erfahren Sie oben im Video, was er zu den weiteren Partien des Frühjahrsauftakts zu sagen hatte!