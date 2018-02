Ecclestone schimpft: Wen sollte das denn stören?

Die Formel-1-Führung hatte die Abschaffung der seit den 1960er-Jahren als "Grid Girls" bekannten Models am Mittwoch mit dem gesellschaftlichen Wandel begründet. "Wir glauben nicht, dass dieser Brauch passend oder bedeutend für die Formel 1 und ihre bisherigen und künftigen Fans in aller Welt ist", sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches laut Mitteilung. Die Entscheidung gelte auch für alle Rennen anderer Klassen an Grand-Prix-Wochenenden.