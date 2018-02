Gerald Melzer eröffnet Davis Cup gegen Weißrussen

Nach einer Modusänderung werden Davis-Cup-Partien unterhalb der Weltgruppe nur noch zweitägig und "best of three" ausgetragen. Am Samstag (ab 13 Uhr) stehen daher das Doppel und die verbleibenden zwei Einzel auf dem Programm. Für das Doppel wurden von ÖTV-Kapitän Stefan Koubek Australian-Open-Sieger Oliver Marach und Philipp Oswald nominiert. Sie spielen gegen das Duo Sergej Betow/Andrej Wasilewski. Änderungen sind noch möglich.