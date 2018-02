Historisch: Fußballtransfer mit Bitcoin bezahlt!

Die Summe, die für den Neuankömmling bezahlt wurde, ist allerdings vergleichsweise bescheiden: 0,0524 Bitcoin (also etwa 500 Euro) plus ungefähr 700 Euro normales Geld war er den Käufern wert. Mit dem Bitcoin-Transfer wurde der Klub aus der Nähe von Sakarya und der 22-jährige Stürmer auf einmal berühmt: "Wir haben das getan, um uns einen Namen in unserem Land und in der ganzen Welt zu machen. Wir sind stolz darauf", sagt Klub-Präsident Haldun Sehin und Kiroglu sieht das ähnlich: "Für mich, wie für die Welt, ist es das erste Mal. Wir tun hier etwas Neues und ich bin offen für Neues. Ich hoffe, dieser Deal hilft beiden Seiten."