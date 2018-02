Jakupovic von Empoli in die Juventus-Jugend

Jakupovic gab im Mai des vergangenen Jahres sein Debüt in der Serie A. Empoli stieg im Sommer aber ab. Der Wiener bestritt in dieser Saison dann vier Einsätze in der Serie B, kam dabei aber nur auf 32 Spielminuten. Zu Empoli war Jakupovic erst vor einem Jahr vom englischen Klub Middlesbrough gewechselt. Auf die Insel war er 2015 als 17-Jähriger übersiedelt, zuvor spielte er im Nachwuchs der Wiener Austria.