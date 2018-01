YES! Thiem spielt doch im Davis Cup für Österreich

Kommando retour, alles auf Anfang: Dominic Thiem wird am kommenden Wochenende nun doch für Österreich im Davis-Cup-Kracher gegen Weißrussland antreten! Der 24-jährige Niederösterreicher entschied sich nach einigem Hin und Her in den vergangenen Tagen und Wochen am Dienstagabend dafür, trotz der Bedenken seines Trainers Günter Bresnik für Rot-Weiß-Rot in die „Tennis-Schlacht“ der Europa/Afrika-Zone I in St. Pölten zu ziehen.