Der Endstand bei den Herren

Das Ergebnis bei den Herren:

1. SCHAUB Louis (Rapid) 125.896 Stimmen

2. ARNAUTOVIC M. (Stoke/W.-Ham) 112.652

3. WOSTRY Markus (Admira) 75.097

4. KUSTER Markus (Mattersburg) 68.111

5. PENTZ Patrick (Austria Wien) 46.678

6. ULMER Andreas (RB Salzburg) 35.432

7. SAX Maximilian (Admira) 27.987

8. ALABA David (Bayern München) 26.263

9. BURGSTALLER Guido (Schalke) 18.934

10. CHABBI Seifedin (Ried) 15.112

11. SABITZER Marcel (Leipzig) 13.921

12. HADZIKIC Osman (Austria) 9.854

13. RAMSEBNER Christian (LASK) 7.564

14. RIEDER Florian (Innsbruck) 5.898

15. MARESIC Dario (Sturm Graz) 5.146

16. SCHRAMMEL Thomas (Rapid) 4.529

17. SUTTNER Markus (Brighton) 4.256

18. HOFMANN Steffen (Rapid) 3.542

19. PROKOP Dominik (Austria) 2.873

20. SCHIERL D. (Wr. Neustadt) 2.412

21. GRGIC Lukas (Ried) 2.355

22. ALAR Deni (Sturm Graz) 2.246

23. MÖSCHL P. (Ried/Dresden) 2.145

24. SCHOBESBERGER P. (Rapid) 2.127

25. PRIETL Manuel (Bielefeld) 2.081

26. HANKIC Hidajet (BW Linz) 1.985

27. SCHWAB Stefan (Rapid) 1.954

28. FRIEDL Marco (Bayern) 1.933

29. KATNIK Lukas (Wattens) 1.646

30. OFFENBACHER D. (Wolfsberg) 1.606

31. HONSAK Mathias (Altach) 1.565

32. LEITNER Andreas (Admira) 1.546

33. GRÜNWALD Alex (Austria) 1.380

34. SONNLEITNER Mario (Rapid) 1.218

35. INGOLITSCH S. (St. Pölten) 1.099

36. DOS SANTOS F. (FAC Wien) 1.056

37. JOELINTON (Rapid) 1.006

37. MEUSBURGER S. (Hartberg) 1.006

39. HOLZHAUSER Raphael (Austria) 969

40. HÜTTENBRENNER B. (Wolfsberg) 955

41. SIEBENHANDL Jörg (Wr. Neustadt) 912

42. KNETT Christopher (Innsbruck) 905

43. KULOVITS Stefan (Sandhausen) 784

44. BAUMGARTLINGER J. (Leverkusen) 777

45. MAYER Maximilian (Hartberg) 774

46. PERVAN Pavao (LASK) 770

47. PERLAK Michael (Mattersburg) 761

48. FUCHS Christian (Leicester) 759

49. RASSWALDER S. (Hartberg) 749

50. IVANSCHITZ Andreas (Pilsen) 713

51. MAIER Thomas (Kapfenberg) 701

52. HOFFER Erwin (Beerschot) 700

53. KNASMÜLLNER C. (Admira) 651

54. HUBER Michael (St. Pölten) 642

55. EBNER Thomas (Admira) 635

56. SAHANEK M. (FAC/Hibernians) 629

57. GRILLITSCH F. (Bremen/Hoffenheim) 615

58. MICHORL Peter (LASK) 590

59. LACKNER Markus (Admira) 587

60. GEISSLER Daniel (Kapfenberg) 583

61. LAIMER Konrad (Leipzig) 575

62. MARKOUTZ Oliver (FAC) 551

63. GRUBER Andreas (Mattersburg) 522

64. ILSANKER Stefan (RB Leipzig) 512

65. ERHARDT Philipp (Mattersburg) 502

66. WERNITZNIG Ch. (Wolfsberg) 486

67. MAIERHOFER S. (Mattersburg) 459

68. SCHÜTZ Daniel (St. Pölten) 456

69. HIERLÄNDER S. (Sturm Graz) 455

70. LERCHER Michael (Innsbruck) 443

71. EGHO Marvin (Spartak Trnava) 431

72. RÖCHER Thorsten (Sturm Graz) 395

73. PINK Markus (Mattersburg) 389

74. FRIESER Dominik (Wolfsberg) 373

75. POSCH Stefan (Hoffenheim) 359

76. LAINER Stefan (RB Salzburg )357

77. NUTZ Gerald (Wolfsberg) 324

78. LACKNER Markus (Admira) 318

79. SCHANTL Marcel (Hartberg) 316

80. SITTSAM Florian (Mattersburg) 295

81. ZULJ Peter (Sturm Graz) 292

82. MAAK Matthias (W. Innsbruck)286

83. WOLF Hannes (RB Salzburg) 280

84. SENCAR David (Kapfenberg) 279

85. MALIC Nedeljko (Mattersburg) 278

86. RASNER Martin (Heidenheim/St. Pölten) 257

87. GEBAUER Christian (Altach) 234

88. GEBAUER Thomas (Ried) 228

89. MADL Michael (Fulham) 218

90. FREITAG Christoph (W. Innsbruck) 216

91. ULLMANN Maximilian (LASK) 204

92. GROZUREK Lukas (Admira) 200

93. NUTZ Stefan (Altach) 196

94. FRIESENBICHLER Kevin (Austria) 193

95. TRIMMEL Christopher (Union Berlin) 190

96. HINTEREGGER Martin (Augsburg) 186

97. SCHMERBÖCK Marc (Sturm) 179

98. STREBINGER Richard (Rapid) 168

98. RUSEK Markus (Wr. Neustadt) 168

100. DABBUR Munas (RB Salzburg) 164

101. LJUBICIC Dejan (Rapid) 162

101. PIRES Felipe (Austria Wien) 162

103. AIGNER Hannes (Altach) 159

104. WIESINGER Philipp (LASK) 151

105. SABITZER Thomas (Kapfenberg) 150

106. MONSCHEIN Christoph (Austria) 145

107. TOTH Daniel (Admira) 144

108. KAINZ Tobias (Kapfenberg)141

109. WALKE Alexander (RB Salzburg) 140

110. JANKO Marc (Sparta Prag) 135

111. KERHE Manuel (Ried) 127

111. ORGILL Dever (Wolfsberg) 127

113. OKUGAWA M. (Mattersburg) 123

114. GRATZEI Christian (Sturm Graz) 122

115. SCHAGERL Patrick (Kapfenberg) 118

116. SERBEST Tarkan (Austria Wien) 116

117. MAHRER Thorsten (Mattersburg) 114

118. BERISHA Valon (RB Salzburg) 113

119. HWANG Hee-Chan (RB Salzburg) 110

120. KIRIM Kenan (Liefering) 106

121. WÖBER Maximilian (Rapid/Ajax) 105

122. MARTSCHINKO Ch. (Austria) 103

123. GUGGANIG Lukas (Gr. Fürth) 98

124. GUGGANIG David (Wattens) 96

124. MINAMINO Takumi (RB Salzburg) 96

126. AMBICHL Michael (St. Pölten) 95

126. FARKAS Patrick (RB Salzburg) 95

126. GREGORITSCH M. (Augsburg) 95

129. VORSAGER Wilhelm (Admira) 94

130. PRÖDL Sebastian (Watford) 92

131. BERISHA Veton (Rapid) 90

131. KOCH Fabian (Sturm Graz) 90

133. RANFTL Reinhold (LASK) 86

133. THÜRAUER Lukas (St. Pölten) 86

135. FEYRER Sebastian (Kapfenberg) 83

136. STÖGER Kevin (Bochum) 80

137. LIENHART Philipp (SC Freiburg) 78

138. JUNUZOVIC Zlatko (Bremen) 76

138. KAINZ Florian (Bremen) 76

140. JANO (Mattersburg) 74

141. ZULECHNER Philipp (Sturm Graz) 73

142. GALVAO Lucas (Rapid) 72

143. GSCHWEIDL Bernd (Wolfsberg) 67

144. TOPCAGIC Mihret (Wolfsberg) 63

145. FILIPOVIC Oliver (Sturm Graz) 62

146. DJURICIN Marko (Grasshoppers) 60

146. FLECKER Florian (Wolfsberg) 60

146. GARTLER Rene (LASK) 60

146. KVASINA Marko (T. Enschede) 60

146. MÜLLER Valentino (Altach) 60

151. GOIGINGER Thomas (LASK) 56

151. SCHÖPF Alessandro (Schalke) 56

153. GLUHAKOVIC Petar (Austria) 55

154. KIENAST Roman (Sturm Graz) 53

155. STANGL Stefan (Salzburg) 51

155. THURNER Jan (Kapfenberg) 51

157. FRÖSCHL Thomas (Ried) 49

158. TSCHERNEGG Peter (St. Gallen) 48

159. SEIDL Manuel (Mattersburg) 45

160. HORVATH S. (Sturm/Dresden) 44

160. ROSENBERGER B. (Kapfenberg) 44

162. MURG Thomas (Rapid) 43

163. BLAUENSTEINER M. (Austria) 42

163. WIMMER Kevin (Tottenham/Stoke) 42

165. BRANDNER M. (Wr. Neustadt) 41

165. GARTLER Paul (Kapfenberg) 41

167. KADIRI Mohammed (Austria) 40

168. LEITGEB Christoph (RB Salzburg) 38

168. MADER Florian (Wattens) 38

168. SPENDLHOFER Lukas (Sturm) 38

171. BOLINGOLI Boli (Rapid) 37

171. HÖLLER Alois (Mattersburg) 37

171. JEGGO James (Sturm Graz) 37

174. PETLACH Pascal (Admira) 36

174. JAMNIG Florian (W. Innsbruck) 36

176. JURDIK Milan (Wattens) 35

177. GREMSL Daniel (Hartberg) 33

177. WINDBICHLER Richard (Ulsan) 33

179. SALIHI Hamdi (Wr. Neustadt) 31

180. SCHMID Romano (Liefering) 30

181. GREMSL Armin (Doxa Katoko) 27

181. KNOFLACH Tobias (Rapid) 27

183. ALMER Robert (Austria) 23

183. DRESCHER Daniel (Wolfsberg) 23

185. ROYER Daniel (New York RB) 21

186. GÖLLES Julian (Liefering) 20

187. LYKOGIANNIS C. (Sturm Graz) 18

188. NETZER Philipp (Altach) 16

189. KLEIN Florian (Austria) 15

190. NEURAUTER Sandro (Wattens) 12

191. BAUER Moritz (Kasan/Stoke) 11

192. BUCHACHER Florian (Wattens) 10

192. BÜRGER Patrick (Mattersburg) 10

192. KEKEZ Drazen (Wattens) 10

192. NITZLNADER Kevin (Wattens) 10

192. PRANTER Benjamin (Wattens) 10

192. TAMBA Roger (Wattens) 10

192. TOPLITSCH Florian (Wattens) 10

192. ZIMMERHOFER David (Wattens) 10

200. DANSO Kevin (Augsburg) 9

200. GRÜNDLER A. (Wr. Neustadt) 9

200. RATH Lukas (Mattersburg) 9

200. SCHLAGER Xaver (RB Salzburg) 9

204. SALOMON Thomas (Austria) 7

204. TAJOURI Ismael (Austria )7

204. WESTERMANN Heiko (Austria) 7

207. DE PAULA David (Austria) 6

207. LEE Jinhyun (Austria )6

207. MIRANDA Paulo (RB Salzburg) 6

207. RUAN (Austria) 6

207. SAKARIA Manprit (Austria) 6

207. VASTIC Toni (Admira) 6

213. CANCOLA David (Austria) 5

213. DEMAKU Vesel (Austria) 5

213. FILIPOVIC Petar (Austria) 5

213. HARTL Manuel (BW Linz) 5

213. KOS Mirko (Austria) 5

213. JONOVIC Stefan (Austria) 5

213. KAYODE Larry (Austria) 5

213. PEJIC Marko (Austria) 5

213. POTZMANN Marvin (Sturm Graz) 5

213. ROTPULLER Lukas (Austria) 5

213. STRYGER LARSEN Jens (Austria) 5

224. FISCHER Manfred (Hartberg) 4

224. MALICSEK Philipp (Rapid) 4

224. ROSENBICHLER D. (Kapfenberg) 4

224. SCHOISSENGEYR C. (Sturm) 4

224. ZIVOTIC Nikola (Wr. Neustadt) 4

229. FUCIK Bernhard (FAC) 3

229. LINDNER Heinz (Grasshoppers) 3

229. SAKIC Emanuel (Altach) 3

229. SAMASSEKOU D. (RB Salzburg) 3

233. AUER Stephan (Rapid) 2

233. HARTIG Manuel (BW Linz) 2

233. LAZARO Valentino (Salzburg/Hertha BSC) 2

233. PELLEGRINI Tobias (BW Linz) 2

233. SCHMIDT Alexander (Liefering) 2

233. STANKOVIC Marko (Ried) 2

233. TADIC Darko (Hartberg) 2

233. THURNWALD Manuel (Rapid) 2

241. ALHASSAN Ibrahim (Austria) 1

241. AMMERER Arne (Ried) 1

241. ANIC Ante (BW Linz) 1

241. ATANGA David (St. Pölten) 1

241. BORKOVIC Alexandar (Austria) 1

241. CASALI Tino (Mattersburg) 1

241. DIBON Christopher (Rapid )1

241. EHMANN Fabian (Sturm Graz) 1

241. HAIDARA Amadou (RB Salzburg) 1

241. HAUDUM Stefan (BW Linz) 1

241. HELAC Ammar (BW Linz) 1

241. HEIL Jürgen (Hartberg) 1

241. HOLZER Marcel (Hartberg) 1

241. HORNER Bastian (BW Linz) 1

241. HUSPEK Felix (BW Linz) 1

241. HUSIC Adin (Hartberg) 1

241. JACKEL Thomas (BW Linz) 1

241. KRÖPFL Christoph (Hartberg) 1

241. LOVRIC Sandi (Sturm Graz) 1

241. LUBEGA Edria (FAC) 1

241. KOBALD Christoph (Wr. Neustadt) 1

241. MARANDA Manuel (Admira) 1

241. MENSAH Gideon (Liefering) 1

241. MISLOV Roko (Hartberg) 1

241. OPPONG Samuel (BW Linz) 1

241. PIESINGER Simon (Sturm) 1

241. POGATETZ Emanuel (LASK) 1

241. PONGRACIC Marin (RB Salzburg) 1

241. PUCHEGGER Patrick (Sturm Graz) 1

241. RABL Georg (Hartberg) 1

241. RAKOWITZ Stefan (W. Innsbruck) 1

241. SCHULTZ Christian (Sturm Graz) 1

241. SPRANGLER Sven (Hartberg) 1

241. STANKOVIC Cican (RB Salzburg) 1

241. STEC David (St. Pölten) 1

241. TEMPL Florian (BW Linz) 1

241. TETTEH Samuel (RB Salzburg) 1

241. VENUTO Lucas (Austria Wien) 1

241. WEIMANN Andreas (Derby County) 1

241. WYDRA Dominik (Paderborn) 1

241. ZIVANOVIC Dejan (A. Lustenau) 1