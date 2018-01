Erster Bitcoin-Raubüberfall in Großbritannien

"Bitcoins her oder ich schieße": In Großbritannien hat sich offenbar erstmals ein Bitcoin-Raubüberfall ereignet. Wie die Zeitung "Daily Mail" am Montag berichtete, drangen vier vermummte Bewaffnete am 22. Jänner beim Devisenmakler-Paar Amy Jay und Danny Aston ein und zwangen Aston, auf seinem Computer eine Überweisung in der Kryptowährung vorzunehmen.