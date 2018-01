Krypto-Börse in Japan verliert 430 Millionen Euro

Eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan hat Digitalgeld in dreistelliger Millionenhöhe verloren. Wie die Plattform Coincheck am Freitag mitteilte, seien über 500 Millionen Einheiten des Computergelds NEM im Gegenwert von umgerechnet 430 Millionen Euro auf illegale Weise verschwunden. Nach Angaben von Unternehmensvertretern ist unklar, wie das Cybergeld verschwunden sei.