Fredi Bobic kennt den neuen Bayern-Trainer

In den letzten Wochen wurde sehr viel darüber spekuliert, wer den FC Bayern München ab der nächsten Saison trainieren wird. Derzeit pfeifen ÖFB-Teamspieler David Alaba und Co. nach der Pfeife von Jupp Heynckes (oben im Video erzählt er, von welchen Trainern er gelernt hat). Dieser wird sich aber laut eigenen Angaben nach dieser Saison wieder in den Ruhestand zurückziehen. Eintracht-Frankfurt-Sportdirektor Fredi Bobic verrät, dass er den Namen des neuen Bayern-Trainers bereits kennt.