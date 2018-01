Penz/Fischler in Sigulda an EM-Medaille vorbei

"Es waren keine groben Schnitzer dabei, aber einige zum Teil sehr harte Lenkbewegungen", sagte Steu. Am Sonntag steht zunächst der Einsitzer-Bewerb der Herren auf dem Programm und ab 11.20 Uhr MEZ die nicht zu den Europameisterschaften gehörenden Sprintbewerbe. Letztlich fällt noch die Weltcup- und EM-Entscheidung in der Teamstaffel. Für Wolfgang Kindl geht es in Einzel und Sprint darum, womöglich den Deutschen Felix Loch noch an der Weltcupspitze abzufangen, aktuell liegt er 45 Punkte zurück. Die ÖRV-EM-Chance gibt es sowohl in Einzel als auch der Staffel.