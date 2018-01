Rapids Keles sorgt für hohe Wellen an der Riviera

Um 4 Uhr Früh war Eren Keles gestern im Trainingslager von St. Pölten in Belek an der türkischen Riviera eingetroffen, jedoch vorerst ohne Trainings- und Spielerlaubnis von Rapid. Sportdirektor Fredy Bickel will den 23-jährigen Flügel zwar ziehen lassen, jedoch nur gegen Bezahlung. Dabei hatten die Keles-Berater dem SKN die kostenlose Freigabe zugesichert ...