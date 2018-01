Top-Schiri Clattenburg unterbricht Spiel für Gebet

Der weltbekannte englische Schiedsrichter Mark Clattenburg, der sein Glück seit Februar 2017 in Saudi-Arabien versucht, hat es dieser Tage auf die Titelseiten der dortigen Zeitungen geschafft! Clattenburg pfiff gerade die Partie zwischen Al-Faiha und Al-Fateh, als gegen Ende des Spieles beim Stande von 1:1 etwas passierte, was die meisten europäischen Fußball-Fans noch nie erlebt haben: Der Muezzin in der Nähe des Stadions rief zum Gebet - Clattenburg entschied, das Spiel zu unterbrechen. Nach einer Gebetspause von zwei Minuten ließ er das Match fortsetzen.