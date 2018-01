„Familien-Notfall“: Buwog-Prozess pausiert weiter

Richterin erneut im Visier

Auch Richterin Marion Hohenecker ist wieder in die Schusslinie geraten. Es geht zum wiederholten Male um die Frage, ob sie in der Buwog-Causa befangen sei, da ihr Ehemann, der ebenfalls Richter ist, mit Grasser-kritischen Tweets aufgefallen war. Der frühere FPÖ-Justizminister und Ex-Regierungskollege Grassers, Dieter Böhmdorfer, regt in einem Schreiben an die Generalprokuratur eine "Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes" an. Ähnliche Befangenheitsanträge waren einerseits bereits vor Prozessbeginn vom Präsidenten des Straflandesgerichts sowie - während der Verhandlung - von Hohenecker selbst abgelehnt worden.