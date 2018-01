Landbauer zeigt keine Reue: „Jetzt erst recht!“

NS-verherrlichende Liederbuch-Passagen "nie gekannt"

Am Mittwochabend wies Landbauer in der "ZiB 2" erneut alle Vorwürfe von sich. Die inkriminierten Passagen aus dem Liederbuch seien seit dem Zeitpunkt seiner Mitgliedschaft in der Vereinigung nicht mehr in dem Werk enthalten gewesen. Die alte Version habe er "nie gekannt". Danach gefragt, ob es ihn nicht gewundert habe, warum Seiten aus dem Buch geschwärzt bzw. herausgerissen waren, sagte er, darauf habe er nicht geachtet bzw. nichts davon gewusst. Allgemein beklagte Landbauer die "Wortklauberei" in der Causa.