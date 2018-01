Betrunkener Skifahrer kracht gegen Pistenraupe

Der 54 Jahre alter Lenker der Pistenraupe hielt sofort an, eilte dem Verunglückten zu Hilfe und setzte einen Notruf ab. Wenig später übernahm die Crew des Notarzthubschraubers die Versorgung des schwer verletzten Sportlers. Der 22-Jährige wurde zunächst per Skidoo ins Tal gebracht und mit dem Rettungswagen zum Hubschrauberstützpunkt des NAH Airmed 1 gebracht. Von dort wurde das Opfer per Heli ins LKH Villach geflogen.