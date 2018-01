Wirbel um „Freimaurer-Codes“ in Anwaltsschreiben

Konkret ging es um ein Schreiben des Anwalts von Hochegger an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. In diesem Brief wird um einen Termin gebeten. Der Verteidiger vermutet allerdings viel mehr, nämlich "Freimaurer-Codes", die die wahre Intention des Verfassers für "Nicht-Wissende" im Dunklen ließen. Vor allem ging es um die Passage "im Grund eines weisen Rates". In diesem Zusammenhang fragte auch Richterin Marion Hohenecker nach, "welche Relevanz" diese Frage habe.