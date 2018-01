Denifls Anzug-Fauxpas kostet ÖSV-Team Podestplatz

Österreichs Nordische Kombinierer in der Besetzung Lukas Klapfer, Franz-Josef Rehrl, Willi Denifl und Bernhard Gruber sind am Sonntag im Team-Weltcupbewerb in Chaux-Neuve auf dem siebenten Rang gelandet. Der Sieg ging überlegen an Norwegen in 47:22,5 Minuten vor Deutschland (+ 13,1 Sekunden) und Finnland (20,5).