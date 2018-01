Schock um ÖSV-Girl! Zittern nach Horrorsturz

Österreichs Ski-Fans bangen um Nadine Fest. Die junge Kärntnerin stürzte schwer beim Super-G-Rennen von Cortina d´Ampezzo. Wegen ihres Riesentalents wird die 19-Jährige auch als die neue Anna Veith des Ski-Sports gefeiert. Berichten am Sonntagabend zufolge könnte Fest relativ glimpflich davon gekommen sein, sie erlitt vermutlich "nur" einen Seitenbandriss im rechten Knie und mehrere Prellungen. Hier im Video sehen Sie, was sie sich von dieser Saison erwartet hatte. Wir halten Sie am Laufenden!