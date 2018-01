HSV feuert Trainer Markus Gisdol

Der deutsche Bundesligist Hamburger SV hat sich am Sonntag von Trainer Markus Gisdol getrennt. Nach sechs Spielen in Serie ohne Sieg und dem Verbleib auf dem direkten Abstiegsplatz 17 muss der Coach seinen Posten räumen. Zuletzt setzte es am Samstag ein bitteres Heim-0:2 gegen Schlusslicht Köln.