Doppelter Beinbruch! Horrorverletzung in England

Schock in der Premier League: Everton-Star James McCarthy erlitt am Samstag im Spiel gegen West Bromwich Albion (1:1) einen doppelten Beinbruch. West-Brom-Stürmer Salomon Rondon hatte Evertons Mittelfeldspieler in einem Zweikampf unabsichtlich in die Wade getreten. McCarthy krümmte sich sofort vor Schmerzen auf dem Boden, Mitspieler und vor allem Randon reagierten geschockt. Der Venezolaner brach sogar in Tränen aus.