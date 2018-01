Strache, Gabalier & Co.: „Dreßen war unglaublich!“

Erstmals seit 1979 hat mit Thomas Dreßen ein Deutscher die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt gewonnen. Das war am Samstag natürlich auch Gesprächsthema im urigen "Krone"-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Was Sportminister Heinz-Christian Strache, Andreas Gabalier und Co. zum historischen Coup von Dreßen zu sagen hatten, sehen Sie hier im Video.