Mutter und Töchter fürchten Rache ihres „Clans“

Mozghan „wurde mit 13, gegen ihren Willen, verlobt, mit einem gewalttätigen Großcousin. Sie musste dieselben Qualen wie einst ich durchstehen. Und dann kratzte ich all mein Erspartes zusammen, ein Cousin gab mir ebenfalls Geld“ – und Paikai M. begab sich mit ihren Mädchen in die Hände von Schleppern. Zu Fuß, in Bussen, starteten sie eine Reise ins Ungewisse, „mit Ziel Europa, wohin genau, war mir egal“. 2015 kam die kleine Familie in Österreich an, seit Kurzem hat sie Asylstatus. Die Mädchen besuchen eine Schule, Paikai M. arbeitet als Reinigungskraft. „Mein einziger Wunsch ist“, sagt sie, „dass Mozghan und Zahra eine friedliche Zukunft vor sich haben und ein westliches Leben führen dürfen.“