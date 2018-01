Die Polizei von Las Vegas hat im Rahmen ihres voräufigen Abschlussberichts zum Massaker in der Casinostadt vergangenen Oktober neue Fotos aus der Todes-Suite veröffentlicht. Auf den Bildern sind Gewehre über Gewehre zu sehen - verstreut auf den Betten, auf Barhockern und sogar in der Badewanne. Es gebe im Zusammenhang mit dem kaltblütigen Mord an 58 Menschen außerdem eine "Person des Interesses", einen möglichen Komplizen des Täters - von einem Motiv für die Tat hingegen fehlt weiterhin jede Spur. Zudem wurde bekannt, dass es um Hunderte Verletzte mehr gab als bisher angenommen.