Halep mit Mühe weiter, Zverev sensationell out

Dramatik pur hat es gleich im ersten Match des sechsten Turniertages der Australian Open in Melbourne gegeben: Die Weltranglisten-Erste Simona Halep stand in der dritten Runde von Melbourne gegen die überraschend stark spielende US-Amerikanerin Lauren Davis vor dem Aus, rettete sich aber nach dem drittlängsten Damen-Match der Turniergeschichte nach Abwehr von drei Matchbällen ins Achtelfinale. Alexander Zverev schied überraschend gegen Chung Hyeong in fünf Sätzen aus.