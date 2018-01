Gael Monfils: „Ich dachte, dass ich sterben muss“

Bei 42 Grad hielt sich am Freitag auch keiner der hitzeresistenten Einheimischen unter der australischen Sonne auf. Für die Verantwortlichen kein Grund, die Spiele auszusetzen. Bei den Australian Open gilt eine "Extreme Heat Policy". Wenn Temperatur plus Luftfeuchtigkeit einen Wert von 32,5 erreicht, ist Schluss mit Tennis. Am Freitag kam man auf 31,1. Seit 2014 war es hier nicht mehr "zu heiß".