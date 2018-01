Serena Williams: Comeback im März geplant

Die frühere Weltranglisten-Erste Serena Williams wird nach Angaben ihres Trainers Patrick Mouratoglou im März beim Turnier in Indian Wells ihr Comeback auf der Tennis-Tour feiern. "Der Plan ist, dass sie im März beim Turnier in Indian Wells zurückkommt", sagte der Franzose in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag). Die Hartplatz-Veranstaltung beginnt am 7. März.