Revolution? Formel 1-Übertragung live im Internet!

Liberty arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, das Spektakel live im Internet zeigen zu können. In Südamerika kamen sie schon zu einer Einigung mit Fox-Sports, der Murdoch-Sender kann damit in allen südamerikanischen Ländern bis 2022 live von den GPs im Internet berichten. Außer in Brasilien, dort will man bis zum Ablauf der laufenden Verträge mit den aktuellen Anbietern arbeiten. Laut neuem Vertrag hat Liberty das Recht, Rennen, welche Beispielweise in Argentinien stattfinden in ganz Lateinamerika live über Fox Sport im Internet zu übertragen.