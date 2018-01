Immer besser! Vanessa Herzog wird in Erfurt Zweite

Um gerade einmal eine Zehntelsekunde verpasste Herzog ihren ersten Weltcupsieg. Dabei fühlte sich die Tirolerin vor dem Bewerb nicht gänzlich fit. "Ich wollte eigentlich gar nicht starten. In den Lauf habe ich mich dann richtig reingebissen und gekämpft. Natürlich schade, denn ohne die Probleme wäre sicher noch mehr gegangen", sagte Herzog, die die 500 m in einer Zeit von 37,92 absolvierte. Sie verzichtete daraufhin am Freitag auf weitere Starts. Am Samstag stehen für sie nochmals 500 m auf dem Programm.