Kollabierter Mann (82) von Helfer-Trupp gerettet

Ehefrau im Spital

Während sich Sanitäter um ihn kümmerten, öffnete der Polizist von innen die Haustür und das davor angebrachte elektrische Rollo. Der Gerettete war offensichtlich verwirrt und konnte keine Angaben über seine nicht anwesende Ehefrau machen. In einem vorhandenen persönlichen Telefonverzeichnis wurde nach Kontaktpersonen gesucht. In dem Telefonbuch war auch ein Taxiunternehmen eingetragen. Ein Anruf dort ergab, dass die Ehefrau in Sicherheit war. Sie war am Vortag in ein Linzer Spital chauffiert worden und am Freitag wieder abzuholen. Der Notarzt lieferte den Pensionisten zur weiteren Behandlung in das Spital Steyr ein.