Nadal stürmt ohne Satzverlust ins Achtelfinale

Hitze macht Tennis-Stars zu schaffen

Etwas mehr Mühe hat neuerlich die Nummer drei, Grigor Dimitrow. Auch wenn das Ergebnis von 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 gegen den Russen Andrej Rublew einigermaßen souverän aussieht, schwächelte der Bulgare bei großer Hitze phasenweise. Der Semifinalist des Vorjahrs tat sich gegen die Nummer 30, die ihn in der 2. Runde der US Open sang- und klanglos verabschiedet hatte, alles andere als leicht, verzeichnete etwa 61 unerzwungene Fehler, darunter 15 Doppelfehler. Im dritten Satz lag sein 19-jähriger Kontrahent sogar ein Break in Front.