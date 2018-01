Aubameyang steht vor Wechsel zu Arsenal

Die Zeit von Pierre-Emerick Aubameyang in Dortmund scheint endgültig abgelaufen: Die Borussia verzichtet auch am Freitag in Berlin auf ihren Torjäger, was die Aufgabe für das Team von Peter Stöger nicht einfacher macht. Und wohl bedeutet, dass der Abgang des 28-Jährigen unmittelbar bevor steht. Vermutlich zu Arsenal.