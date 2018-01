Muguruza und Wawrinka am Hitze-Rekordtag out

Schlager in der dritten Runde: Kerber vs. Scharapowa

Während der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev in vier Sätzen gegen seinen Landsmann Peter Gojowczyk siegte, ist Angelique Kerber die bei den Damen letzte verbliebene Deutsche. Die Titelgewinnerin von 2016 prolongierte an ihrem 30. Geburtstag mit einem 6:4,6:1 gegen die von ihrem Ex-Coach Torben Beltz betreute Kroatin Donna Vekic ihren Erfolgslauf, ist heuer weiter unbesiegt. In Runde drei kommt es nun zum Schlager Kerber gegen die Russin Maria Scharapowa.