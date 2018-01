Walkner verteidigt Führung - Gesamtsieg naht

Erst am Dienstag hatte sich Walkner die Gesamtführung geschnappt. Am Mittwoch ging er in Argentinien als Erster in die insgesamt 484 Kilometer lange, viertletzte Etappe. Der 28-Jährige fuhr kontrolliert ins Ziel und verlor als Tages-Fünfter 11:01 Minuten auf Price, seinen Teamkollegen im österreichischen "Red Bull KTM Rally Factory Racing Team".