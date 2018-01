Thiem geht als klarer Favorit ins Duell mit Kudla

Setzt sich Thiem, der als Nummer 5 in der unteren Tableau-Hälfte des ersten Majors des Jahres ganz oben steht, am Donnerstag durch, dann trifft er am Samstag entweder auf Adrian Mannarino (FRA-26) oder den Tschechen Jiri Vesely. In einem Achtelfinale könnte Comeback-Mann Stan Wawrinka (SUI-9) als erstes großes Kaliber der Gegner sein. Das Achtelfinale hat Thiem auch im Vorjahr hier - erstmals "down under" - erreicht. Der Blick darüber hinaus beschert ihm im Viertelfinale ein mögliches Duell entweder mit dem sechsfachen Melbourne-Champ Novak Djokovic (SRB-14) oder dem Weltranglisten-Vierten Alexander Zverev (GER).