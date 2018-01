Ski-Star Svindal hat Zeit für sein Top-Model

Die Österreicher rund um Hannes Reichelt und Matthias Mayer nützen den heutigen „freien“ Tag für Super-G-Training in Hinterreit. Denn das ist in den stressigen letzten Wochen zu kurz gekommen. Und schließlich wird ja das Hahnenkamm-Wochenende am Freitag mit dem Super-G eröffnet. Bei dem „Mothl“ Mayer Titelverteidiger ist!