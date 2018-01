Mikaela Shiffrin: Angriff auf den „Grand Slam“

Dafür reiste die 22-Jährige nach Trainingstagen in Südtirol bestens vorbereitet zur Speed-Woche nach Cortina. Auf der legendären Tofana, wo am Mittwoch das erste Training für das Speed-Triple am Wochenende wartet, könnte sie endgültig in die "Ruhmeshalle" der Ski-Damen einziehen. Denn dem "Wunderkind" fehlt nur ein Sieg im Super-G, um Triumphe in allen fünf Disziplinen (Abfahrt, Super-G, RTL, Slalom, Kombination) aufzuweisen.