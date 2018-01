Michael Madl kehrt zur Wiener Austria zurück

Dass Madl bei den Violetten gerne gesehen ist, war schon länger bekannt. Der in der Frank-Stronach-Akademie in Hollabrunn ausgebildete Steirer stand seit zwei Jahren bei Fulham unter Vertrag. Madl absolvierte dort in dieser Saison aber noch keinen einzigen Liga-Einsatz. Mit Madl verstärkt sich die Austria mit einem erfahrenen Mann für die Abwehr. Derzeit sind in der Innenverteidigung mit Abdul Kadiri Mohammed, Patrizio Stronati, Michael Blauensteiner und Alexandar Borkovic nur junge Akteure fit. Die Rückkehr von Heiko Westermann nach seiner Knieverletzung verzögert sich. Auch der Brasilianer Ruan benötigt nach seiner Verletzung noch Zeit.