Rebensburg verzichtet doch auf Start in Cortina

Mannschaftsarzt Johannes Scherr hatte Rebensburg wegen der hohen Belastungen beim Weltcup in den Dolomiten keine Rennfreigabe gegeben. Rebensburg hatte zuletzt schon Abfahrt und Super-G in Bad Kleinkirchheim verpasst, in Cortina stehen zwei Abfahrten und ein Super-G an. Ob es die 28-Jährige zum Riesentorlauf am Dienstag danach am Kronplatz schafft, war zunächst offen.