Gasser gibt nach Intensiv-Trainingsphase Comeback!

Die Kärntnerin Anna Gasser absolviert diese Woche beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Laax ihren vorletzten Wettkampf vor den Olympischen Spielen! Für die 26-Jährige ist es nach zweimonatiger Pause ihr Weltcup-Comeback, zuletzt hatte Gasser auf dem neuen Lande-Airbag am Kreischberg trainiert. Neben Gasser tritt das ÖSV-Herrentrio Philipp Kundratitz, Alois Lindmoser und Clemens Millauer an.