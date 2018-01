Hirscher: „Jetzt wird es so richtig abgehen!“

Die Hirscher-Mania wird in den kommenden Tagen in neue Sphären steigen. „Jetzt wird es so richtig abgehen“, weiß auch Marcel. Der mit seiner Erfolgsserie (acht Siege in seinen letzten elf Rennen!) für einen Sturm auf die Tickets sorgt. Das spüren die Veranstalter in Kitz und Schladming sehr deutlich.