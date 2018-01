Rebensburg will nach Grippe in Cortina starten

Der Grund dafür ist neben ihrer gesundheitlichen Situation nach einem grippalen Infekt, dass am Dienstag nach Cortina bereits wieder ein Riesentorlauf am Kronplatz ansteht. Für ihre Spezialdisziplin will die Olympiasiegerin von 2010 daher in dieser Woche auch trainieren können, betonte Rebensburg. Sie hatte am vorigen Wochenende bei den Speed-Rennen in Bad Kleinkirchheim gefehlt.