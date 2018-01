Manuel Feller: Der tragische Held von Wengen

Fast unerträgliche Schmerzen im Rücken. Wie vor seiner sensationellen Fahrt zu WM-Silber 2017 in St. Moritz. „Nur noch schlimmer“, sagte Manuel Feller. Der zum tragischen Helden des Slaloms in Wengen wurde. Beim Training am Samstag in St. Anton schossen dem Tiroler die Schmerzen in den Rücken, er konnte kaum mehr aufrecht gehen.