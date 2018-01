Hirscher: „Jetzt hat die Fragerei auch ein Ende“

Das letzte Puzzleteil

Die Mission Wengen ist für Hirscher abgehakt. Die letzte noch fehlende Trophäe in seinem Schrank ist also Olympia-Gold. Das kann er sich bereits in wenigen Wochen bei den Spielen in Pyeongchang in Südkorea holen. Im Slalom oder Riesentorlauf, vielleicht sogar in der Kombination. Erst dann hat "die Fragerei" wirklich ein Ende...