Irre! Köln mit Last-Minute-Sieg gegen Gladbach!

Für den 1. FC Köln ist der Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga wieder etwas nähergerückt! Das Schlusslicht startete am Sonntag mit einem durch Winter-Zugang Simon Terodde erst in der 96. Minute fixierten 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. Der Ex-Klub von Trainer Peter Stöger holte damit sechs der bisherigen neun Punkte in den jüngsten beiden Runden.